Çanakkale'de orman yangını şehidi Orman Bölge Müdürü Talat Göktepe anıldı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 1994 yılında çıkan orman yangınında şehit olan Çanakkale Orman Bölge Müdürü Talat Göktepe için anma programı düzenlendi. Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı'nda 25 Temmuz 1994'te başlayan ve 57 saat süren orman yangınında, söndürme çalışmaları sırasında alevlerin arasında kalarak görev başında şehit olan dönemin Çanakkale Orman Bölge Müdürü Talat Göktepe, şehadetinin 32. yıl dönümünde anıldı. Eceabat'ın Conkbayırı mevkisinde bulunan Talat Göktepe Anıtı önünde gerçekleştirilen törene, Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, bisikletçiler ve orman personeli katıldı.

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