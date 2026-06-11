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        Çanakkale'de orman yangınlarının önlenmesi amacıyla ekiplerce biçerdöver kontrolleri yapıldı

        Çanakkale'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, orman ve anız yangınlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında biçerdöver ve balya makinelerinin kontrolleri gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2026 - 20:22 Güncelleme:
        Çanakkale'de orman yangınlarının önlenmesi amacıyla ekiplerce biçerdöver kontrolleri yapıldı

        Çanakkale'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, orman ve anız yangınlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında biçerdöver ve balya makinelerinin kontrolleri gerçekleştirildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kentte hububat hasadının başlaması dolayısıyla orman ve anız yangınlarının önlenmesi ile dane kaybının en aza düşürülmesi için çalışma yürüttü.

        Çalışma kapsamında Çanakkale Valiliği öncülüğünde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD tarafından oluşturulan komisyon tarafından görevlendirilen personel, hububat hasadı yapan biçerdöverler ile balya makinelerinin kontrollerini gerçekleştirdi.

        Biçerdöver operatörlerinin "G" sınıfı sürücü belgesi ya da "Biçerdöver Operatör Belgesi"ne sahip olup olmadıkları ile en az 6 kilogramlık iki dolu yangın söndürücü cihaz, dolu su tankerinin biçerdöverlerde bulunup bulunmadığı denetlendi.

        Ekiplerce dane kayıplarının önüne geçilebilmesi için ölçümler yapılıp üreticilere bilgi aktarıldı.

        Orman yangınlarının önlenmesi amacıyla ormana bitişik hububat tarlalarında hasat sonrası 5 ila 10 metre genişliğinde pullukla sürülmüş bant oluşturulması gerektiği vurgulanarak, köy muhtarları ve üreticiler uyarıldı.

        Su tankerlerinin ve yangın söndürme tüplerinin kullanımı konusunda eğitim de veren ekipler, denetimlere il merkezi ve ilçelerde hasat sezonu boyunca aralıksız devam edecek.

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