Çanakkale'de geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu düzenlenecek

Çanakkale'de bu yıl 13. kez düzenlenecek "Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu" 14 Haziran pazar günü gerçekleştirilecek.



Yeşilay Çanakkale Şubesi'nden yapılan açıklamada, Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü destekleriyle Yeşilay tarafından her yıl düzenlenen geleneksel etkinliğin bu yıl da kentte bisiklet tutkunlarını bir araya getireceği belirtildi.



"Sağlığın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla gerçekleştirilecek etkinliğin, 14 Haziran Pazar günü saat 10.00'da Golf Aile Çay Bahçesi’nde başlayacağı, aynı noktada da sona ereceği ifade edilen açıklamada, katılımcıların İnönü Caddesi, Hamidiye Tabyaları, Kütüphane Arkası ve Troya Caddesi güzergahını takip ederek sağlıklı yaşam ve bağımlılıklardan uzak bir hayat için pedal çevireceği kaydedildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Çanakkale Yeşilay Şube Başkanı Doç. Dr. Nilay Köleoğlu, bisiklet turunun toplumda sağlıklı yaşam bilincinin artırılması açısından önemli bir etkinlik olduğunu belirterek, tüm Çanakkalelileri etkinliğe davet etti.

