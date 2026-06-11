Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Çanakkale'de geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu düzenlenecek

        Çanakkale'de geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu düzenlenecek

        Çanakkale'de bu yıl 13. kez düzenlenecek "Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu" 14 Haziran pazar günü gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2026 - 15:35 Güncelleme:
        Çanakkale'de geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu düzenlenecek

        Çanakkale'de bu yıl 13. kez düzenlenecek "Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu" 14 Haziran pazar günü gerçekleştirilecek.

        Yeşilay Çanakkale Şubesi'nden yapılan açıklamada, Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü destekleriyle Yeşilay tarafından her yıl düzenlenen geleneksel etkinliğin bu yıl da kentte bisiklet tutkunlarını bir araya getireceği belirtildi.

        "Sağlığın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla gerçekleştirilecek etkinliğin, 14 Haziran Pazar günü saat 10.00'da Golf Aile Çay Bahçesi’nde başlayacağı, aynı noktada da sona ereceği ifade edilen açıklamada, katılımcıların İnönü Caddesi, Hamidiye Tabyaları, Kütüphane Arkası ve Troya Caddesi güzergahını takip ederek sağlıklı yaşam ve bağımlılıklardan uzak bir hayat için pedal çevireceği kaydedildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Çanakkale Yeşilay Şube Başkanı Doç. Dr. Nilay Köleoğlu, bisiklet turunun toplumda sağlıklı yaşam bilincinin artırılması açısından önemli bir etkinlik olduğunu belirterek, tüm Çanakkalelileri etkinliğe davet etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran'ı bu gece çok sert vuracağız
        Trump: İran'ı bu gece çok sert vuracağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz artırımı
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz artırımı
        Özel'in ekibindeki 28 isim CHP PM'den istifa etti
        Özel'in ekibindeki 28 isim CHP PM'den istifa etti
        Fenerbahçe'de kritik toplantı!
        Fenerbahçe'de kritik toplantı!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı!
        Uyuşturucu operasyonunda CHP'li vekil Beker'in oğlu da gözaltında
        Uyuşturucu operasyonunda CHP'li vekil Beker'in oğlu da gözaltında
        Galatasaray'dan Rafael Leao bombası!
        Galatasaray'dan Rafael Leao bombası!
        2 ay sonra düğünü olacaktı... Banyoda şüpheli ölüm!
        2 ay sonra düğünü olacaktı... Banyoda şüpheli ölüm!
        "Kendimi affettim"
        "Kendimi affettim"
        Vance: Netanyahu, ABD ile ilgili yanılgılar yaşadı
        Vance: Netanyahu, ABD ile ilgili yanılgılar yaşadı
        Bu ülke kilo almayı yasakladı!
        Bu ülke kilo almayı yasakladı!
        Can Uzun'dan transfer açıklaması!
        Can Uzun'dan transfer açıklaması!
        Ünlülerin final maçı coşkusu
        Ünlülerin final maçı coşkusu
        Nijeryalı erkek Hong Kong'lu kadını 117 milyon TL dolandırdı!
        Nijeryalı erkek Hong Kong'lu kadını 117 milyon TL dolandırdı!
        MSB: Provokasyonu takip ediyoruz
        MSB: Provokasyonu takip ediyoruz
        16 yaşındaki Kayra'nın ölümünde flaş gelişme!
        16 yaşındaki Kayra'nın ölümünde flaş gelişme!
        Gizemli arkadaş
        Gizemli arkadaş
        Burası bir huzurevi değil!
        Burası bir huzurevi değil!

        Benzer Haberler

        Rumeli Fatihi'nin komutanı Ece Bey kabri başında anıldı
        Rumeli Fatihi'nin komutanı Ece Bey kabri başında anıldı
        AK Parti Lapseki İlçe Teşkilatından, kurucu başkanına meyve bahçesinde teşe...
        AK Parti Lapseki İlçe Teşkilatından, kurucu başkanına meyve bahçesinde teşe...
        Lapseki'de kiraz hasadı başladı
        Lapseki'de kiraz hasadı başladı
        Gökçeada'dan kısa kısa
        Gökçeada'dan kısa kısa
        Çanakkale'de farklı suçlardan aranan 63 şüpheli yakalandı
        Çanakkale'de farklı suçlardan aranan 63 şüpheli yakalandı
        Fener Rum Patriği Bartholomeos, Gökçeada Kaymakamı Acar'ı ziyaret etti
        Fener Rum Patriği Bartholomeos, Gökçeada Kaymakamı Acar'ı ziyaret etti