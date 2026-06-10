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        Fener Rum Patriği Bartholomeos, Gökçeada Kaymakamı Acar'ı ziyaret etti

        Fener Rum Patriği Bartholomeos, Gökçeada Kaymakamı Osman Acar'a ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2026 - 17:42 Güncelleme:
        Fener Rum Patriği Bartholomeos, Gökçeada Kaymakamı Acar'ı ziyaret etti

        Fener Rum Patriği Bartholomeos, Gökçeada Kaymakamı Osman Acar'a ziyarette bulundu.

        Bir dizi ayin ve törene katılmak üzere Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine gelen Patrik Bartholomeos, Kaymakam Acar'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

        Ziyarette Gökçeada'nın kültürel ve tarihi değerleri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

        Kaymakam Osman Acar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Fener Rum Patriği Bartholomeos da misafirperverliği dolayısıyla teşekkürlerini iletti.

        Gökçeada ve Bozcaada Metropoliti Kyrillos Sykis'in de hazır bulunduğu ziyarette, günün anısına hatıra fotoğrafı çekimi gerçekleştirildi.

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