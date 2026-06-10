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        Ayvacık Troya Tüneli'nde trafik kazası tatbikatı yapıldı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda, Troya Tüneli'nde trafik kazası tatbikatı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2026 - 16:28 Güncelleme:
        Ayvacık Troya Tüneli'nde trafik kazası tatbikatı yapıldı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda, Troya Tüneli'nde trafik kazası tatbikatı yapıldı.

        "Yerel Düzey Fırtına, Dolu, Hortum Saha ve Masabaşı Tatbikatı"na, 112 Acil Sağlık, AFAD ve Karayolları 142. Şube ekipleri ile Ayvacık Belediyesi itfaiyesi, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı, Ayvacık Bölge Trafik İstasyon Amirliği, Tünel İşletme personeli katıldı.

        Tatbikatta, senaryo gereği kaza yapan araca ilk müdahale itfaiye ekipleri tarafından yapıldı. Daha sonra kaza yerine gelen AFAD ve Ayvacık Belediyesi itfaiye ekipleri araç içinde sıkışan yaralıyı çıkardı. Yaralılar, sağlık ekibine teslim edildi.

        Tatbikatı kontrol noktasından takip eden Ayvacık Kaymakamı Mustafa Karali, tatbikatın başarıyla tamamlanmasından dolayı emeği geçen personele teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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