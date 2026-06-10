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        Çanakkale'de sınıf arkadaşını darbederek ağır yaralayan lise öğrencisinin yargılanmasına devam edildi

        Çanakkale'nin Biga ilçesindeki bir lisede çıkan kavgada, sınıf arkadaşını darbederek ağır yaralayan 15 yaşındaki öğrencinin "çocuğa karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2026 - 14:11 Güncelleme:
        Çanakkale'de sınıf arkadaşını darbederek ağır yaralayan lise öğrencisinin yargılanmasına devam edildi

        Çanakkale'nin Biga ilçesindeki bir lisede çıkan kavgada, sınıf arkadaşını darbederek ağır yaralayan 15 yaşındaki öğrencinin "çocuğa karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan yargılanmasına devam edildi.

        Biga Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, 15 yaşındaki tutuklu sanık Y.C. ve avukatı ile mağdur M.D.Y.'nin annesi Çiğdem Y., babası Hasan Y. hazır bulunurken, avukatı Şeyma Çimendere Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

        Mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumundan beklenen raporun henüz ulaşmaması nedeniyle sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 1 Temmuz'a erteledi.

        Avukat Çimendere, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yargı sürecinin devam ettiğini hatırlatarak, dosyanın eksiksiz hale gelebilmesi ve savcılık makamınca esas hakkında mütalaanın bildirilebilmesi açısından dosyada eksikliklerin bulunduğunu aktardı.

        Adli Tıp Kurumunun ilgili ihtisas dairesince, mağdurda kalp durmasına sebebiyet veren darbın, göğüs ya da kafa ya da her ikisi birden mi olduğu yönünde hazırlayacağı raporun dönüşünün beklendiğini ifade eden Çimendere, "Tarafımızca, her ne kadar bu doğrultuda bir uzman tespitine ihtiyaç duyulsa da suçun tipinin ne olduğu konusunun, gelecek olan Adli Tıp raporundan etkilenmeyeceği bir olay tipi olduğu düşünülmektedir. Ancak bu doğrultuda, iddia ve karar makamlarının kanaati farklılık arz edebilir. İlerleyen celselerde de bu konular netleşmiş olacaktır. Adalet arayışımız devam etmektedir." diye konuştu.

        - "Onu öyle görmeye dayanamıyorum"

        Duruşma sonrası Biga Adalet Sarayı önünde gazetecilere açıklama yapan baba Hasan Y., adalete güvendiklerini söyledi.

        Oğlunun yaşam mücadelesinin sürdüğünü belirten Y., "Adalete güveniyoruz, inanıyoruz. Gerekli olan cezayı alacağına inanıyoruz. Çocuğumuz bitkisel hayatta hala. Nefes alıyor ama yaşam mücadelesi veriyor. Birkaç gün önce tekrar 112 Acil Sağlık ekibi ile hastaneye götürdük. Zonguldak'ta bitkisel hayatta şu an." dedi.

        Konuşurken gözyaşlarını tutamayan anne Çiğdem Y. ise "Ben adalete güveniyorum. Benim oğlum canlı cenaze. Dayanamıyorum artık, onu öyle görmeye dayanamıyorum. Geçen gün dilini yuttu. Zor kurtardık. Nefessiz kaldı" ifadelerini kullandı.

        İÇDAŞ Biga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi M.D.Y., 25 Eylül 2025'te sınıf arkadaşı Y.C. ile yaşadığı tartışma sonrası çıkan kavgada başına darbe alarak ağır yaralanmış ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'ne kaldırılmıştı. Olaya ilişkin gözaltına alınan Y.C., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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