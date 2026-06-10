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        Çanakkale'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 firari hükümlü yakalandı

        Çanakkale'de, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2026 - 15:07 Güncelleme:
        Çanakkale'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 firari hükümlü yakalandı

        Çanakkale'de, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca 1 Haziran-7 Haziran tarihleri arasında 64 bin 395 kişi ve 63 bin 517 araç sorgulandı. Yapılan çalışmalarda aranan 63 şahıs gözaltına alındı.

        Çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 firari hükümlü yakalandı.

        Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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