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        Çanakkale'de Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu düzenlenecek

        Türkiye Yeşilay Cemiyeti Çanakkale Şubesince, 14 Haziran Pazar günü düzenlenecek Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu, bisiklet tutkunlarını bir araya getirecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2026 - 15:00 Güncelleme:
        Çanakkale'de Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu düzenlenecek

        Türkiye Yeşilay Cemiyeti Çanakkale Şubesince, 14 Haziran Pazar günü düzenlenecek Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu, bisiklet tutkunlarını bir araya getirecek.

        Yeşilay Çanakkale Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle "Sağlığın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla gerçekleştirilecek etkinlik, pazar günü saat 10.00'da Golf Aile Çay Bahçesi'nde başlayacak.


        Etkinlikte katılımcılar, İnönü Caddesi, Hamidiye Tabyaları, Kütüphane Arkası ve Troya Caddesi güzergahını takip ederek sağlıklı yaşam ve bağımlılıklardan uzak bir hayat için pedal çevirecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Çanakkale Yeşilay Şubesi Başkanı Nilay Köleoğlu, bisiklet turunun, toplumda sağlıklı yaşam bilincinin artırılması açısından önemli bir etkinlik olduğunu belirtti.

        Kent halkını etkinliğe davet eden Köleoğlu, "Her yaştan vatandaşımızı, sağlıklı yaşam için pedallarımızı birlikte çevirmeye davet ediyoruz. Bisiklet turumuz sadece bir spor etkinliği değil aynı zamanda bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturmayı amaçlayan önemli bir sosyal sorumluluk çalışmasıdır." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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