Çanakkale'de devrilen traktörün sürücüsü öldü

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti. Yem almak için Ayvacık ilçe merkezinden Misvak köyüne giden İsmail T. idaresindeki 45 UN 740 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki araziye devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan İsmail T., ambulansla kaldırıldığı Ayvacık Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

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