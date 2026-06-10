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        Çanakkale'de devrilen traktörün sürücüsü öldü

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2026 - 16:40 Güncelleme:
        Çanakkale'de devrilen traktörün sürücüsü öldü

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

        Yem almak için Ayvacık ilçe merkezinden Misvak köyüne giden İsmail T. idaresindeki 45 UN 740 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki araziye devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan İsmail T., ambulansla kaldırıldığı Ayvacık Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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