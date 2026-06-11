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        Gökçeada'dan kısa kısa

        Çanakkale İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, Gökçeada Kaymakamı Osman Acar'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2026 - 10:23 Güncelleme:
        Gökçeada'dan kısa kısa

        Çanakkale İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, Gökçeada Kaymakamı Osman Acar'ı ziyaret etti.

        Kaymakamlık'ta gerçekleştirilen Akyüz'ün Acar'a gerçekleştirdiği ziyarette, Gökçeada'nın genel durumu, kamu hizmetleri, asayiş ve güvenlik konuları ile kurumlar arası koordinasyon ve işbirliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

        Kaymakam Acar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Akyüz'e çalışmalarında başarılar diledi.




        - Hayat Boyu Öğrenme Haftası kutlandı

        Gökçeada Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında yıl sonu sergisi düzenlendi.

        Halk eğitimi kurslarında eğitim alan kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı çalışmaların sergilendiği programa, Kaymakam Osman Acar ve Belediye Başkan Vekili Salih Direk ile diğer ilgililer katıldı.

        Etkinlikte, folklordan robotik kodlamaya, okuma-yazma kurslarından el sanatlarına kadar birçok alanda ortaya konulan eserler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

        Program, sergilenen eserlerin incelenmesi ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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