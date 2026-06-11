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        Lapseki'de kiraz hasadı başladı

        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde kiraz hasadı başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2026 - 11:45 Güncelleme:
        Lapseki'de kiraz hasadı başladı

        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde kiraz hasadı başladı.


        İlçede 8 bin 600 dekar alanda "Eşme ", "Ziraat 900", "Summit", "Alara Devi", "Regina", "Early Lory", "Early Burlat", "Premier Giant" gibi kiraz çeşitleri yetiştiriliyor.


        Bu yıl yüksek rekolte beklenen kiraz ayrıca yurt dışına da gönderiliyor.


        İşçiler, cinslerine ve büyüklüklerine göre ayırdıkları kirazları kasalara özenle yerleştirerek, piyasaya sunulmak üzere hazır hale getiriyor.

        Lapseki'de uzun yıllardır babasıyla beraber kiraz üreticiliği yapan Cihat Gündüz, ürünlerin bu yıl ihracatının da yapılacağını belirterek, "Topladığımız kirazları tek tek eleyerek, boylayarak ayırıyoruz. Benim tarlamda 200 kiraz ağacı var. Biz çok şükür kirazımız sayesinde ilçemizin adını tüm dünyaya duyurduk." dedi.

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