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        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

        Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

        Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2026 - 15:16 Güncelleme:
        Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

        Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Merkeze bağlı Musaköy ve Kızılkeçili köyleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın meydana geldi.

        Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler ormanlık alanda ilerlemeye başladı.

        Haber verilmesi üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri bölgeye sevk edildi.

        Ekiplerin, yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.



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