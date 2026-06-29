Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Giriş: 29.06.2026 - 15:16 Güncelleme:
Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Merkeze bağlı Musaköy ve Kızılkeçili köyleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın meydana geldi.
Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler ormanlık alanda ilerlemeye başladı.
Haber verilmesi üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekiplerin, yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
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