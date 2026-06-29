Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Gelibolulu genç okçular Türkiye Şampiyonası'ndan madalyalarla döndü

        Gelibolulu genç okçular Türkiye Şampiyonası'ndan madalyalarla döndü

        –Bolu'da düzenlenen U21-U18 Açık Hava Türkiye Okçuluk Şampiyonası'nda mücadele eden Gelibolulu sporcular, bireyselde Türkiye ikinciliği, takım halinde ise Türkiye üçüncülüğü elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2026 - 11:31 Güncelleme:
        Gelibolulu genç okçular Türkiye Şampiyonası'ndan madalyalarla döndü

        –Bolu'da düzenlenen U21-U18 Açık Hava Türkiye Okçuluk Şampiyonası'nda mücadele eden Gelibolulu sporcular, bireyselde Türkiye ikinciliği, takım halinde ise Türkiye üçüncülüğü elde etti.

        Türkiye Okçuluk Federasyonunun 2026 yılı faaliyet programında yer alan ve 22-26 Haziran tarihlerinde Bolu Karaçayır Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen şampiyonaya, 47 bölgeden 774 sporcu katıldı. Dev şampiyonada Gelibolu rüzgarı esti.

        U18 Makaralı Yay Mix (Karma) Takım kategorisinde yarışan Gelibolulu okçular Eymen Yeşilyurt ve Burçin Kırpat, Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

        Bireysel müsabakalarda da hedefi tam ondan vuran Eymen Yeşilyurt, U18 Makaralı Yay Erkekler kategorisinde Türkiye ikincisi (gümüş madalya) olurken; Burçin Kırpat ise U18 Makaralı Yay Kadınlar kategorisinde Türkiye dördüncülüğünü elde etti.

        Genç okçuların ulusal düzeydeki bu başarıları ilçede büyük bir gurur ve memnuniyetle karşılandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        15 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiası sokakta kanlı bitti!
        15 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiası sokakta kanlı bitti!
        Halk plajlarına yoğun ilgi
        Halk plajlarına yoğun ilgi
        Como'nun Davinson Sanchez ısrarı!
        Como'nun Davinson Sanchez ısrarı!
        "NATO tarihi bir dönemeçtedir"
        "NATO tarihi bir dönemeçtedir"
        İsmail Kartal'dan flaş açıklamalar!
        İsmail Kartal'dan flaş açıklamalar!
        Demet Akalın'ın gözyaşları
        Demet Akalın'ın gözyaşları
        Sigara yasağında kapsam genişliyor
        Sigara yasağında kapsam genişliyor
        ABD basını: İran ve ABD teknik görüşmelere başlayacak
        ABD basını: İran ve ABD teknik görüşmelere başlayacak
        Gürültü yaptı mekandan atıldı! İntikam kurşunu polisi vurdu!
        Gürültü yaptı mekandan atıldı! İntikam kurşunu polisi vurdu!
        Volkswagen ile Bosch arasındaki işbirliği sona eriyor
        Volkswagen ile Bosch arasındaki işbirliği sona eriyor
        Davetliler birbirine girdi... Kanlı düğünde ölü ve yaralılar var!
        Davetliler birbirine girdi... Kanlı düğünde ölü ve yaralılar var!
        Yeşil Burun Adaları kaptanına tecavüz suçlaması!
        Yeşil Burun Adaları kaptanına tecavüz suçlaması!
        Gupse Özay albüm çıkarıyor
        Gupse Özay albüm çıkarıyor
        Beşiktaş'a transfer önerisi!
        Beşiktaş'a transfer önerisi!
        Maaş zamları arasında 4 puan fark
        Maaş zamları arasında 4 puan fark
        Merkür retrosu ve Çilek Dolunay'ı gölgesinde haftalık burç yorumları
        Merkür retrosu ve Çilek Dolunay'ı gölgesinde haftalık burç yorumları
        7'nci kez "Evet" dedi
        7'nci kez "Evet" dedi
        Otomotivde zirve değişiyor
        Otomotivde zirve değişiyor
        "Cenazesini ölmeden önce rüyamda gördüm"
        "Cenazesini ölmeden önce rüyamda gördüm"

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de akademisyenler "7'den 77'ye Afet Bilinci" için kırsal alana in...
        Çanakkale'de akademisyenler "7'den 77'ye Afet Bilinci" için kırsal alana in...
        Kaymakam Acar'dan 5. Komando Tugay Komutanlığına ziyaret
        Kaymakam Acar'dan 5. Komando Tugay Komutanlığına ziyaret
        Gelibolu'da Avrupa Triatlon Kupası yarışları tamamlandı
        Gelibolu'da Avrupa Triatlon Kupası yarışları tamamlandı
        Çanakkale'de denizde kaybolan kız çocuğunun cansız bedenine ulaşıldı (2)
        Çanakkale'de denizde kaybolan kız çocuğunun cansız bedenine ulaşıldı (2)
        Çanakkale'de denizde kaybolan 14 yaşındaki kızın cansız bedenine ulaşıldı
        Çanakkale'de denizde kaybolan 14 yaşındaki kızın cansız bedenine ulaşıldı
        Çanakkale'de denizde kaybolan kız çocuğu için arama çalışmaları sürüyor
        Çanakkale'de denizde kaybolan kız çocuğu için arama çalışmaları sürüyor