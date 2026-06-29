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        Çanakkale Savaşları şehidi Tabip Binbaşı Mehmet İsmail Bey mezarı başında anıldı

        Çanakkale Savaşları'nda mezarı bilinen tek şehit doktor olan Tabip Binbaşı Mehmet İsmail Bey, ebediyete irtihalinin yıl dönümünde kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2026 - 12:09 Güncelleme:
        Çanakkale Savaşları şehidi Tabip Binbaşı Mehmet İsmail Bey mezarı başında anıldı

        Çanakkale Savaşları'nda mezarı bilinen tek şehit doktor olan Tabip Binbaşı Mehmet İsmail Bey, ebediyete irtihalinin yıl dönümünde kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

        Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Şahindere Şehitliği ile Alçıtepe köyü arasında Serenlikuyu mevkisindeki anma programında yaptığı konuşmada, Tabip Binbaşı Mehmet İsmail Bey'in gerçek bir kahraman olduğunu dile getirdi.

        Çanakkale'nin birçok kahramana ev sahipliği yaptığını, kiminin isminin bilindiğini, kiminin bilinmediğini ifade eden Kaşdemir, "Ama o büyük kahramanlar Çanakkale'de bir araya gelerek Çanakkale'yi geçilmez yapmışlar ve tarihin akışını değiştirdikleri gibi Türk tarihinde altın bir sayfaya imza atmışlardır. O dönemki koşullarda, zor şartlarda Çanakkale'yi geçilmez yapmak her millete nasip olmamış ve örneklerine baktığımızda o büyük hengameden büyük Türk milleti zaferle çıkmayı başarmıştır." dedi.

        Kaşdemir, cephenin gerisinde de kahramanların yer aldığını hatırlatarak, "Onlardan bir takımı sağlık ordusundaydı, bazıları muharebedeydi, bazıları posta teşkilatındaydı. Milletin bütün unsurları görevlerini çok iyi yaptıkları için Çanakkale'de başarı geldi. Asker savaşmayı bildi, komutan yönetmeyi bildi, sağlık camiası da görevini çok iyi yaptı. Burada çok büyük ve beklenmedik bir zafer kazanıldı. İşte o zaferin mimarları şu anda kabri başında olduğumuz yüksek karakterli civanmertler." diye konuştu.

        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Arda Aydın, tabip bir binbaşının mezarının bulunmuş olmasından dolayı üniversite olarak gururlu olduklarını ifade etti.

        ÇOMÜ bünyesinde, "Türk Milli Kültüründe Çanakkale Ruhu" başlıklı zorunlu dersin üniversitede verilmesi ve bu dersi geçemeyen öğrencilerin mezun olmaması önerisi üzerine çalışmaların yürütüldüğünü aktaran Aydın, "Üniversite olarak her yıl 10 bin öğrencimizi Tarihi Alan Başkanlığının desteğiyle gezdireceğiz." dedi.

        Prof. Dr. Bingür Sönmez de Dünya Savaşı sırasında 350 hekimin şehit olduğunu, bunların 242'sinin Sarıkamış-Kafkas Cephesi'nde, şehit düştüğünü, Çanakkale'de Tabip Binbaşı Mehmet İsmail Bey ile birlikte 9 hekimin şehit olduğunu söyledi.

        Türk Ordusu'nda hizmet eden hekimlerin yüzde 29'unun kaybedildiğini aktaran Sönmez, "Müttefiklerimizle beraber girdiğimiz savaşta doktorlarımızın kaybı 6 mislidir. Dünyada hiç bir milletin hekimi, Türk hekiminin maruz kaldığı tehlikelere göğüs gererek hayatını feda etmemiştir." dedi.

        Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını Araştırma Merkezi (AÇASAM) Müdürü Dr. İsmail Sabah da Tabip Binbaşı Mehmet İsmail Bey'in mezarının bulunma sürecini anlattı.

        Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığında görevli tarih araştırmacısı İslam Özdemir ise Tabip Binbaşı Mehmet İsmail Bey'in hayatını kaybettiği Zığındere Muharebeleri'ne ilişkin bilgi verdi.

        Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen anma programına Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Görgülü, doktorlar, tıp fakültesi öğrencileri, gaziler, şehit ve gazi yakınları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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