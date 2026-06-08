Çanakkale'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir evin bahçesindeki otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Giriş: 08.06.2026 - 16:30 Güncelleme:
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir evin bahçesindeki otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
İlçeye bağlı Çakmaklar köyünde, bir evin bahçesindeki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine Ayvacık Belediyesi, Ezine Belediyesi ve Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.
Yangın, köydeki diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.
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