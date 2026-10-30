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        Çanakkale'de otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 ölü (3)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 17:01 Güncelleme:
        Çanakkale'de otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 ölü (3)

        EFE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

        Çanakkale’de otomobilin refüjdeki aydınlatma direğine çarptığı kazada hayatını kaybeden Efe Serin, Barbaros Mahallesi’nde bulunan Dumlupınar Camii’nde ikindi vakti kılınan cenaze namazı sonrası şehir mezarlığına defnedildi.

        Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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