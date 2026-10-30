Çanakkale'de özel halk otobüsü yangında kullanılamaz hale geldi

ÇANAKKALE’de, özel halk otobüsünde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülürken otobüs kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Setboyu Caddesi üzerinde meydana geldi. 17 HO 1004 plakalı boş halde seyir eden özel halk otobüsünün motor bölümünden henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgede polis ekipleri tarafından güvenlik önlemi alındı. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi sonucu yangın saat 18.30 sıralarında kontrol altına alındı. Yangında yaralanan olmazken, otobüs kullanılamaz hale geldi.