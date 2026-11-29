Çanakkale'de seyir halindeki kamyonun römorku devrildi
Çanakkale'nin Biga ilçesinde kuvvetli rüzgarın etkisiyle seyir halindeki kamyonun römorku devrildi.
Giriş: 29.11.2026 - 21:40 Güncelleme:
Çanakkale'nin Biga ilçesinde kuvvetli rüzgarın etkisiyle seyir halindeki kamyonun römorku devrildi.
Göktepe mevkisinde seyir halinde olan ve plakası henüz belirlenemeyen kamyonun römorku, kuvvetli rüzgar nedeniyle yol kenarındaki bariyerde yan yattı.
Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Devrilen römork, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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