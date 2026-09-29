Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Çanakkale'de yeni su depoları hizmete açıldı

        Çanakkale'de yeni su depoları hizmete açıldı

        Çanakkale Belediyesince kentin kesintisiz içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan Karacaören ve Sarıcaeli Su Depoları hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2026 - 16:30 Güncelleme:
        Çanakkale'de yeni su depoları hizmete açıldı

        Çanakkale Belediyesince kentin kesintisiz içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan Karacaören ve Sarıcaeli Su Depoları hizmete açıldı.

        Sarıcaeli Hizmet Binası'nda gerçekleşen açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Karacaören ve Sarıcaeli Su Depoları'nın açılışı ile stratejik bir adım atıldığını belirtti.

        Dirençli bir kentin ancak güçlü bir altyapıyla mümkün olabileceğini ifade eden Erkek, sözlerine şöyle devam etti:

        "Biz de suyun sağlıklı, güvenli, sürdürülebilir şekilde hemşehrilerimize ulaşması için çok kritik bir adımı bugün hep birlikte atıyoruz. Yeni yapılan depolar ve eski depoların da rehabilite edilmesi ile birlikte içme suyu depolama kapasitesi 20 bin metreküpe çıktı. Sarıcaeli Su Deposu'ndan Barbaros Mahallesi ile Dardanos ve Güzelyalı bölgeleri, Karacaören Su Deposu'ndan da Esenler Mahallesi ve Cevatpaşa Mahallesi olmak üzere kent merkezi besleniyor. Biz bu depolardan A1 kalite içme suyunu şehrimize ulaştırırken aynı zamanda içme suyunun rezervini de yapabiliyoruz. Bu yeni depolarla, bu imkana kavuştuk. Onun için de son derece stratejik bir adım olarak görüyoruz."

        REKLAM

        Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünden İnşaat Mühendisi Ertan Açıkgöz, Karacaören ve Sarıcaeli Su Depolarına ilişkin teknik bilgi paylaştı.

        Konuşmaların ardından Denetleyici Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) ve otomasyon sistemiyle uzaktan yönetilen depo vanaları, Başkan Erkek tarafından hizmete açıldı.

        Açılışa İl Genel Meclisi Başkanı Halil Ertuğrul, Sarıcaeli Muhtarı Ergin Gözen, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve çalışanları ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kaya ailesinin mal varlıklarının dondurulması talebi
        Kaya ailesinin mal varlıklarının dondurulması talebi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nefsine yenik düşenle vedalaşırız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nefsine yenik düşenle vedalaşırız
        Bahçeli'den fon krizi açıklaması
        Bahçeli'den fon krizi açıklaması
        İngiliz futbolunda Manchester City depremi!
        İngiliz futbolunda Manchester City depremi!
        2 milyar liralık hisse geri alım seferberliği
        2 milyar liralık hisse geri alım seferberliği
        Korkunç sözler! "Eşim beni bacaklarımdan tutup aşağı attı!"
        Korkunç sözler! "Eşim beni bacaklarımdan tutup aşağı attı!"
        Razgatlıoğlu'nda HT Spor'a özel açıklamalar!
        Razgatlıoğlu'nda HT Spor'a özel açıklamalar!
        A Milli Takım 4 basamak birden düştü
        A Milli Takım 4 basamak birden düştü
        MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltında
        MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltında
        Vergide en avantajlı ülkeler hangileri?
        Vergide en avantajlı ülkeler hangileri?
        Kanatlar durdu savunmacılar coştu!
        Kanatlar durdu savunmacılar coştu!
        Sosyal medya fenomeni aile vergi rekortmeni oldu
        Sosyal medya fenomeni aile vergi rekortmeni oldu
        Ünlü yapımcıdan 3,5 milyon euro istediler! Şüphelilerden biri eski damadı çıktı!
        Ünlü yapımcıdan 3,5 milyon euro istediler! Şüphelilerden biri eski damadı çıktı!
        Kokoreççi cinayetinin arkasından haraç çetesi çıktı!
        Kokoreççi cinayetinin arkasından haraç çetesi çıktı!
        SPK'dan 37 kişi hakkında suç duyurusu
        SPK'dan 37 kişi hakkında suç duyurusu
        F.Bahçe'nin transfer yasağı kalkıyor!
        F.Bahçe'nin transfer yasağı kalkıyor!
        "Bir feryat koptu ağzımdan"
        "Bir feryat koptu ağzımdan"
        Ünlü oyuncu Prag'a taşınıyor
        Ünlü oyuncu Prag'a taşınıyor
        Ünlüler geçidi
        Ünlüler geçidi
        Karaelmas Ekspresi raylara iniyor
        Karaelmas Ekspresi raylara iniyor

        Benzer Haberler

        Gelibolu'da Kızılay tarafından kermes düzenlendi
        Gelibolu'da Kızılay tarafından kermes düzenlendi
        Gelibolu'daki anaokulunun adı tarihi kimliğine uygun olarak değiştirildi
        Gelibolu'daki anaokulunun adı tarihi kimliğine uygun olarak değiştirildi
        Çanakkale'de "İletişim Yüzyılı: Güçlü İletişim, Etkin Kamu Bölge Müdürlükle...
        Çanakkale'de "İletişim Yüzyılı: Güçlü İletişim, Etkin Kamu Bölge Müdürlükle...
        Catalina Kanalı'nı geçen Ece Demir'in yeni hedefi Manş Denizi
        Catalina Kanalı'nı geçen Ece Demir'in yeni hedefi Manş Denizi
        Gelibolu'dan kısa kısa
        Gelibolu'dan kısa kısa
        Çanakkale'de jandarmadan kaçakçılık operasyonu
        Çanakkale'de jandarmadan kaçakçılık operasyonu