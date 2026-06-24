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        Çanakkale'deki Kalpli Göl yoğun yağışlardan dolayı pembe renge bürünmedi

        Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Dalyan köyünde yılın bazı günlerinde pembe renk olan Kalpli Göl, bu sene bölgede etkili olan kuvvetli yağışlardan dolayı pembe renge bürünmedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2026 - 15:36 Güncelleme:
        Çanakkale'deki Kalpli Göl yoğun yağışlardan dolayı pembe renge bürünmedi

        Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Dalyan köyünde yılın bazı günlerinde pembe renk olan Kalpli Göl, bu sene bölgede etkili olan kuvvetli yağışlardan dolayı pembe renge bürünmedi.

        Alexandria Troas Antik Kenti'nin iç limanında yer alan, derinliği yaklaşık 3 metre olan ve "Pembe Göl" olarak da bilinen Kalpli Göl'de yoğun tuz oranı nedeniyle gözle görülür canlı yaşamıyor.

        Yılın belli dönemlerinde pembe renk olan ve şekli itibarıyla kalbe benzetilen göl, bu yıl etkili olan yağışlar nedeniyle pembe renge bürünmedi.

        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alper Tunga Akarsubaşı, AA muhabirine, Kalpli Göl'ü biyolojik açıdan değerli bulduklarını söyledi.

        Bu tür göllerin dünyada nadir bulunduğunu belirten Akarsubaşı, şöyle konuştu:

        "Kalpli Göl'ün en önemli özelliği yüksek tuzluluk oranının olması ve onun getirdiği birtakım özel organizmaların, 'Dunaliella salina' dediğimiz, bir de 'Halobacteria' dediğimiz bu organizmaların verdiği bir renk bu. Havuçtaki renkle aynı renktir. O yüzden çok güzel bir pembe görüntüye sahiptir. Bu yıl bölgemiz son 13 senenin en büyük yağmurunu aldı. Bu da tuzluluk oranını çok azalttı. Tuzluluk oranının yanında yağmurlar çevre tarlalardan ve piknik alanlarının kirliliklerini de gölün üstüne taşıdı. Bu taşıma da gölde farklı organizmaların büyümesi ve tuzluluğun azalmasına, pembe renk veren organizmaların azalmasına yol açtı."

        Doç. Dr. Akarsubaşı, göl kenarında görülen köpüklenmeye de değinerek, "Bu durum dönemseldir. Şimdi güneş ışını arttıkça, hava değiştikçe biz onları daha az göreceğiz ve yok olacak ama tekrar söylüyorum, kirletmeye devam edersek daha çok, daha sık göreceğiz. Belli bir seviyeden sonra da çok büyük ve akımı olan bir gölümüz olmadığı için belki de tamamen kaybedeceğiz. Bu konuyu biraz daha önemsemek ve çevre kirliliği konusunda hassas davranmak gerekiyor." uyarısında bulundu.

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