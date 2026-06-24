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        Gelibolu'da çocuklar TÜBİTAK projesi kapsamında bilimle buluşturdu

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, "Görünmeyeni Keşfet; Evrene Dokun" temasıyla düzenlenen "TÜBİTAK 4009 Etkileşimli Köy Bilim Atölyeleri" programı, köy okullarındaki öğrencilere bilimin eğlenceli dünyasını deneyimleme fırsatı sundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2026 - 14:06 Güncelleme:
        Gelibolu'da çocuklar TÜBİTAK projesi kapsamında bilimle buluşturdu

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, "Görünmeyeni Keşfet; Evrene Dokun" temasıyla düzenlenen "TÜBİTAK 4009 Etkileşimli Köy Bilim Atölyeleri" programı, köy okullarındaki öğrencilere bilimin eğlenceli dünyasını deneyimleme fırsatı sundu.

        Gelibolu İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, Gelibolu Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) ile Evreşe Ortaokulu iş birliğinde gerçekleştirilen programa; öğrencilerin yanı sıra mülki ve yerel idareciler yoğun ilgi gösterdi.

        TÜBİTAK 4009 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında Çanakkale genelinden destek almaya hak kazanan tek proje olma özelliği taşıyan etkinlik, Gelibolu'nun yanı sıra kenti ulusal düzeyde de temsil edecek örnek bir eğitim modeli olarak öne çıktı.

        Evreşe Ortaokulu ev sahipliğinde düzenlenen şenlikte öğrenciler; uzay gözlemleri, teleskop uygulamaları, mikroskop atölyeleri, sanal gerçeklik (VR) deneyimleri, bilim tiyatrosu, STEAM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Sanat ve Matematik) etkinlikleri, eko-okuryazarlık çalışmaları ve sanat atölyeleri gibi geniş bir yelpazede bilimin farklı disiplinlerini uygulamalı olarak keşfetti.

        Bilimsel düşünme, araştırma, merak duygusunu tetikleme ve üretme becerilerini geliştirmeyi amaçlayan stantları tek tek gezen protokol üyeleri, projeye katkı sağlayan Gelibolu BİLSEM ve Evreşe Ortaokulu yönetici ile öğretmenlerini başarılarından dolayı tebrik etti.

        Programa; Gelibolu Kaymakamı Cihat Koç, Evreşe Belediye Başkanı Hakkı Uysal, İlçe Millî Eğitim Müdürü Kadir Aydın, ilçe protokolü, öğretmenler, veliler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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