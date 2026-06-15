Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Dev vinç gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

        Dev vinç gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

        Doğal gaz boru hattı döşeme çalışmalarında kullanılan dünyanın üçüncü büyük yarı batık vinç gemisi "Saipem 7000" Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2026 - 10:28 Güncelleme:
        Dev vinç gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

        Doğal gaz boru hattı döşeme çalışmalarında kullanılan dünyanın üçüncü büyük yarı batık vinç gemisi "Saipem 7000" Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

        Libya'nın Bouri Limanı'ndan Romanya'nın Köstence Limanı'na giden, Birleşik Krallık bayraklı çapa taşıma gemisi Pacific Discovery ile Antigua ve Barbuda bayraklı GH Discovery römorkörünün çektiği vinç gemisi, saat 07.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı.

        Denizlerde, 2 bin metreden daha derin sularda boru döşeyebilen (pipelaying), ikiz vinç sistemiyle tek seferde 14 bin tona kadar olan devasa yapıları kaldırabilen 198 metre boy, 135 metre yükseklik ve 117 bin 812 groston ağırlığa sahip gemiye Boğaz geçişinde, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Kıyı Emniyeti-9, Kurtarma-21, Kurtarma-10, Kurtarma-15, Kurtarma-18 römorkörleri eşlik etti.

        Çanakkale Boğazı, geminin geçişi dolayısıyla transit gemi geçişlerine kapatıldı.

        Saipem 7000, Rusya'dan Türkiye'ye doğal gaz sağlayan ​​​​​​​Mavi Akım Projesi için Karadeniz'de 2 bin 150 metrelik rekor derinliğe kadar 24 inçlik boru hattı döşemişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD ile İran anlaştı
        ABD ile İran anlaştı
        Katz: İsrail Lübnan'dan çekilmeyecek
        Katz: İsrail Lübnan'dan çekilmeyecek
        ABD-İran anlaşması hakkında neler biliniyor?
        ABD-İran anlaşması hakkında neler biliniyor?
        ABD ile İran'ın anlaşmasını Türkiye memnuniyetle karşıladı
        ABD ile İran'ın anlaşmasını Türkiye memnuniyetle karşıladı
        Trump'ın barışı, Netanyahu'nun savaşı
        Trump'ın barışı, Netanyahu'nun savaşı
        Brent petrol sert düştü
        Brent petrol sert düştü
        Aile katliamında öğretmenin ifadesi çıktı!
        Aile katliamında öğretmenin ifadesi çıktı!
        Dünya bu işe şaşırdı!
        Dünya bu işe şaşırdı!
        Boynundaki kırık, cinayeti ortaya çıkardı
        Boynundaki kırık, cinayeti ortaya çıkardı
        Dolar milyoneri sayısı 25 milyonu aştı
        Dolar milyoneri sayısı 25 milyonu aştı
        Azmin hikayesi! 71'inde başladı, 75'inde mezun oldu
        Azmin hikayesi! 71'inde başladı, 75'inde mezun oldu
        Kerem Aktürkoğlu'nun fotoğrafı yapay zeka çıktı
        Kerem Aktürkoğlu'nun fotoğrafı yapay zeka çıktı
        Cinsel saldırıdan suçlu bulundu
        Cinsel saldırıdan suçlu bulundu
        Lapa lapa yağdı... Haziran ayında kar sürprizi!
        Lapa lapa yağdı... Haziran ayında kar sürprizi!
        TOKİ satışları bugün başlıyor
        TOKİ satışları bugün başlıyor
        İtalyan basınından Fenerbahçe iddiası
        İtalyan basınından Fenerbahçe iddiası
        BYD tartışılırken Renault'dan net mesaj
        BYD tartışılırken Renault'dan net mesaj
        Helikopter kazasında hayatını kaybetti
        Helikopter kazasında hayatını kaybetti
        Aşk Bodrum'da yaşanıyor
        Aşk Bodrum'da yaşanıyor
        15-21 Haziran haftalık burç yorumları
        15-21 Haziran haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de, Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü kutlandı
        Çanakkale'de, Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü kutlandı
        Büyükpaşa köyünde geleneksel köy hayrı düzenlendi
        Büyükpaşa köyünde geleneksel köy hayrı düzenlendi
        Çanakkale'de 13. Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi
        Çanakkale'de 13. Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi
        Özbek Dinara'nın ölümünde sevgilisine ilk duruşmada ağırlaştırılmış müebbet...
        Özbek Dinara'nın ölümünde sevgilisine ilk duruşmada ağırlaştırılmış müebbet...
        2 gün sevgilisinin streç filme sarılı cesediyle aynı evde yaşayan sanığa ağ...
        2 gün sevgilisinin streç filme sarılı cesediyle aynı evde yaşayan sanığa ağ...
        Çanakkale'de Jandarma Teşkilatı'nın 187'nci kuruluş yıl dönümü kutlandı
        Çanakkale'de Jandarma Teşkilatı'nın 187'nci kuruluş yıl dönümü kutlandı