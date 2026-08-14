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        Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonu yenileniyor

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ait konferans salonunda bakım, onarım ve modernizasyon çalışmaları sürdürülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2026 - 14:22 Güncelleme:
        Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonu yenileniyor

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ait konferans salonunda bakım, onarım ve modernizasyon çalışmaları sürdürülüyor.

        Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın, çalışmaları devam eden konferans salonunda incelemelerde bulunarak yetkililerden projenin son durumu hakkında bilgi aldı.

        Çalışmalar kapsamında salonun fiziki görünümünün yenilenmesi, sahne ve oturma alanlarının daha işlevsel hale getirilmesi, aydınlatma sistemlerinin geliştirilmesi ve teknik altyapının güçlendirilmesine yönelik düzenlemeler gerçekleştiriliyor.

        Modernizasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından salonun toplantı, seminer, konferans, eğitim faaliyetleri ve çeşitli kurumsal programlarda daha nitelikli ve verimli şekilde kullanılması hedefleniyor.

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