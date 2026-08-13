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        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Çanakkale'de zıpkınla balık avlamak için girdiği denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

        Çanakkale'de zıpkınla balık avlamak için girdiği denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

        Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde zıpkınla balık avlamak için girdiği denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 13:36 Güncelleme:
        Çanakkale'de zıpkınla balık avlamak için girdiği denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

        Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde zıpkınla balık avlamak için girdiği denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

        Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, dün Bozcaada'da Sulubahçe açıklarında denize girdikten sonra kendisinden haber alınamayan Uğur Savaş'ı arama çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.

        Savaş'ın bir an önce bulunması amacıyla yürütülen çalışmalara Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD İl Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Komando Birliği ve Deniz Polisi ekiplerinin destek verdiği ifade edilen açıklamada, arama faaliyetlerinin 61 personel, 4 araç, 2 bot, 1 helikopter, 2 dron, 2 dalış timi ve 9 dalgıç ile denizden, havadan ve su altında titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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