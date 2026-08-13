Çanakkale'de zıpkınla balık avlamak için girdiği denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Savaş'ın bir an önce bulunması amacıyla yürütülen çalışmalara Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD İl Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Komando Birliği ve Deniz Polisi ekiplerinin destek verdiği ifade edilen açıklamada, arama faaliyetlerinin 61 personel, 4 araç, 2 bot, 1 helikopter, 2 dron, 2 dalış timi ve 9 dalgıç ile denizden, havadan ve su altında titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde zıpkınla balık avlamak için girdiği denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

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