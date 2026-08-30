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        Gelibolu'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2026 - 13:34 Güncelleme:
        Gelibolu'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı.

        2. Kolordu Komutanlığı önündeki Atatürk Anıtı'na Kaymakam Cihat Koç, 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Alparslan Kılınç ve Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak tarafından çelenk sunuldu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kutlamalar 26 Kasım Caddesi'nde devam etti.

        Günün anlam ve önemine dair konuşmanın yapıldığı programda, şiirler okundu ve folklor gösterisi gerçekleştirildi.

        Kutlamalar kapsamında Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bahçesinde silah ve teçhizat sergisi açıldı.

        Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikler, gün boyu devam edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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