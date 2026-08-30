Gelibolu'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Kutlamalar kapsamında Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bahçesinde silah ve teçhizat sergisi açıldı.

Günün anlam ve önemine dair konuşmanın yapıldığı programda, şiirler okundu ve folklor gösterisi gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kutlamalar 26 Kasım Caddesi'nde devam etti.

2. Kolordu Komutanlığı önündeki Atatürk Anıtı'na Kaymakam Cihat Koç, 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Alparslan Kılınç ve Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak tarafından çelenk sunuldu.

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