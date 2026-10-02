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        Gelibolu'da çatıdan düşen kişi öldü

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2026 - 15:24 Güncelleme:
        Gelibolu'da çatıdan düşen kişi öldü

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti.

        Alaaddin Mahallesi Kore Kahramanlar Caddesi'ndeki bir iş yerinin çatısında çalışan Mehmet Ulaş (54) dengesini kaybederek 4. kattan düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Ulaş, ambulansla Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Mehmet Ulaş, buradaki tedavisi sonrası Çanakkale'ye sevki esnasında ambulansta yaşamını yitirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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