Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılacak bazı feribot seferleri iptal edildi
Kuzey Ege'de olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan feribot seferlerinin bazıları iptal edildi.
Kuzey Ege'de olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan feribot seferlerinin bazıları iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, Kabatepe-Gökçeada hattında olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Kabatepe'den Gökçeada'ya 07.00, 10.00, 16.00, 19.00 ve 21.00 saatlerinde, Gökçeada'dan Kabatepe'ye 07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ve 21.00 saatlerinde yapılacak seferlerin iptal edildiği belirtildi.
Kabatepe'den saat 13.00 ve 17.00, Gökçeada'dan da 11.00 ve 15.00'te seferlerin yapılacağı, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyredeceği ifade edildi.
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