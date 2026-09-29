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        Kabatepe-Gökçeada hattındaki bazı feribot seferleri yarın yapılamayacak

        Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2026 - 17:43 Güncelleme:
        Kabatepe-Gökçeada hattındaki bazı feribot seferleri yarın yapılamayacak

        Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi.

        Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Kabatepe-Gökçeada hattında, Kabatepe'den saat 12.00 ve 16.00, Gökçeada'dan saat 10.00 ve 14.00 seferlerinin gerçekleştirileceği belirtildi.

        Açıklamada, tarifede bulunan planlı diğer tüm seferlerin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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