Çanakkale'de "Eceabat 2. Zeytinyağı Festivali ve Zeytin Hasat Şenliği" düzenlendi

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde, "Eceabat 2. Zeytinyağı Festivali ve Zeytin Hasat Şenliği" düzenlendi.

Tarihi Gelibolu Yarımadası sınırları içerisinde yer alan Eceabat ilçesinde Kaymakamlıkça Hükümet Konağı'nın bahçesinde düzenlenen festival, yöredeki zeytinyağı üreticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Eceabatlı üreticilerin traktörleri ile kortej sürüşünün ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan festivalin açılışında konuşan Kaymakam Kerem Yenigün, bölgenin, Kuzey Ege ile Marmara iklimlerinin kucaklaştığı önemli bir nokta olduğunu söyledi.

Eceabat'ta zeytinciliğin kadim bir miras olduğunu hatırlatan Yenigün, "Bu yıl itibarıyla Eceabat'taki zeytin alanını 19 bin 228 dekara çıkararak tarımsal altyapımızı daha da büyüttük. Boğazın kendine has rüzgarları ile oluşan fenolik bileşenleri zengin, aromatik dengesi yüksek Eceabat zeytinyağı artık sadece yerel bir değer değil, adından söz ettiren yüksek katma değerli bir marka yolunda ilerlemektedir." dedi.

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Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ise sezonun hayırlı olmasını diledi.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan da Çanakkale'de 3 milyon dekarı aşan tarım alanında 70 milyar liranın üzerinde tarımsal bir üretim değerine sahip olunduğunu ifade etti.

Halk oyunları ekibinin gösterisi ve müzik dinletisiyle devam eden festivalde katılımcılar, zeytinyağı üreten firmaların açtığı stantları gezerek ürünlere ilişkin bilgi aldı.

Festivalde 92 yaşındaki zeytin üreticisi Ahmet Çakır'a da Eceabat İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Kaçan tarafından plaket verildi.

Etkinliğin ikinci gününde Kocadere köyünde yapılacak hasatta toplanan zeytinler, fabrikada zeytinyağına dönüştürülecek. Şenlik, fabrikadaki zeytinyağı tadımıyla sona erecek.