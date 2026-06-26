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        Gelibolu'da Muharrem ayı dolayısıyla aşure ikramı yapıldı

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Muharrem ayı dolayısıyla aşure ikramı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 10:33 Güncelleme:
        Gelibolu'da Muharrem ayı dolayısıyla aşure ikramı yapıldı

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Muharrem ayı dolayısıyla aşure ikramı yapıldı.


        Gelibolu Belediyesince organize edilen etkinlikte 5 bin kişiye aşure ikramında bulunuldu.


        Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak yaptığı açıklamada Muharrem ayının birlik ve beraberliğin en güzel şekilde hissedildiği zamanlardan biri olduğunu vurgulayarak, "Aşure farklılıkların bir araya geldiğinde nasıl bir zenginlik oluşturduğunun en güzel sembolüdür. Bu geleneği hemşehrilerimizle birlikte yaşatmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

        Galeri
        Galeri

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