Gelibolu'da Muharrem ayı dolayısıyla aşure ikramı yapıldı
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Muharrem ayı dolayısıyla aşure ikramı yapıldı.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Muharrem ayı dolayısıyla aşure ikramı yapıldı.
Gelibolu Belediyesince organize edilen etkinlikte 5 bin kişiye aşure ikramında bulunuldu.
Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak yaptığı açıklamada Muharrem ayının birlik ve beraberliğin en güzel şekilde hissedildiği zamanlardan biri olduğunu vurgulayarak, "Aşure farklılıkların bir araya geldiğinde nasıl bir zenginlik oluşturduğunun en güzel sembolüdür. Bu geleneği hemşehrilerimizle birlikte yaşatmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.
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