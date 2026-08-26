GÜNCELLEME - Çanakkale'de kaybolan alzaymır hastası bulundu

Cihan, Sazlı köyü çevresinde arama çalışmalarını sürdüren İlçe Jandarma Komutanlığı personeli ile AFAD ve AKUT ekiplerince köye 1 kilometre mesafede sağlıklı halde bulundu.

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