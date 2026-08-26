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        GÜNCELLEME - Çanakkale'de kaybolan alzaymır hastası bulundu

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde kaybolan 79 yaşındaki alzaymır hastası, arama kurtarma ekiplerince bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2026 - 10:37 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Çanakkale'de kaybolan alzaymır hastası bulundu

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde kaybolan 79 yaşındaki alzaymır hastası, arama kurtarma ekiplerince bulundu.

        Sazlı altı mevkisindeki yazlık evinden İstanbul'a gideceğini söyleyerek önceki gün ayrılan Hasan Cihan'dan haber alınamaması üzerine başlatılan arama çalışmaları sona erdi.

        Cihan, Sazlı köyü çevresinde arama çalışmalarını sürdüren İlçe Jandarma Komutanlığı personeli ile AFAD ve AKUT ekiplerince köye 1 kilometre mesafede sağlıklı halde bulundu.

        Jandarma ekiplerince köye getirilen Cihan, 112 Acil Sağlık personeline teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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