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        MHP Lapseki İlçe Kongresi gerçekleştirildi

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Lapseki İlçe Başkanlığına Mustafa Başer seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2026 - 09:46 Güncelleme:
        MHP Lapseki İlçe Kongresi gerçekleştirildi

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Lapseki İlçe Başkanlığına Mustafa Başer seçildi.

        Lapseki Belediyesine ait sahil sosyal tesislerinde gerçekleştirilen kongreye tek listeyle gidildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede divan başkanlığını 27. Dönem MHP İstanbul Milletvekili ve MYK Üyesi Hayati Arkaz üstlendi.

        Kongrede, görevi devreden eski ilçe başkanı Hüseyin Sevinç'e hizmetlerinden ötürü MHP Çanakkale İl Başkanı Salih Altınkaya, eski ilçe başkanlarından Hüseyin Doğan ve yeni başkan Mustafa Başer tarafından teşekkür plaketi verildi.

        320 kayıtlı üyeden 60'ının oy kullandığı kongrede, geçerli oyların tamamını alan Mustafa Başer ilçe başkanı seçildi.

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        Başer, teşekkür konuşmasında, bu görevi bir makam değil kutlu bir emanet olarak gördüğünü belirterek, "Çanakkale ruhunun emanetçileri olarak Lapseki'mize, devletimize ve milletimize hizmet etmeyi en büyük şeref sayıyoruz. Beni bu göreve layık gören Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'ye, Genel Merkezimize, İl Başkanımıza ve teşkilatımıza teşekkür ediyorum." dedi.

        Mustafa Başer başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda Derya Doğan, Yılmaz Çelik, Erkal Mutlu, Mehmet Turan, Mehmet Emre Yılmaz, Adnan Türkan, Mustafa Çalışkan, Bayram Gökhan Seçkin, Serdar Sözüner, Veli Sınmaz, Feyzullah Kahraman, Hidayet Sevinç ve Adem Gökçe yer aldı.

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