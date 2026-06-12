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        Osmanlı'nın Rumeli'ye geçişte kullandığı rotalar görüntülendi

        ÇİĞDEM ALYANAK - Osmanlı Devleti'nin Rumeli'deki fetih sürecinin başlangıcını oluşturan tarihi geçiş güzergahları tarihçi Metin Tetik'in saha araştırmaları eşliğinde görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2026 - 14:56 Güncelleme:
        Osmanlı'nın Rumeli'ye geçişte kullandığı rotalar görüntülendi

        ÇİĞDEM ALYANAK - Osmanlı Devleti'nin Rumeli'deki fetih sürecinin başlangıcını oluşturan tarihi geçiş güzergahları tarihçi Metin Tetik'in saha araştırmaları eşliğinde görüntülendi.

        Doktora çalışmalarını Hacettepe Üniversitesi'nde sürdüren Tetik, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'ndeki yüksek lisans araştırmaları kapsamında Osmanlı tahrir defterleri ile Osmanlı ve Bizans kroniklerini inceleyerek Rumeli'ye geçiş rotaları üzerine kapsamlı saha çalışması yürüttü.

        Araştırmasında Aşıkpaşazade'nin "Tevarih-i Al-i Osman", Enveri'nin "Düsturname"si ve Şükrullah'ın "Behcetü't-Tevarih" adlı eserlerinden yararlanan Tetik, ilk geçiş güzergahının Biga'nın Kemer köyü kıyılarından başlayarak Şarköy sahiline uzandığı sonucuna ulaştı.

        Tetik, Osmanlıların daha sonra Şarköy'deki Yeniköy'e geçerek, 300 metre yükseklikteki tepede yer alan Çimpe Kalesi'ni ele geçirdiklerini belirledi.

        Metin Tetik, ikinci geçişlerini ise tam konumu net olmamakla birlikte Lapseki ilçesinden, Gelibolu'nun Cevizli köyü (Kozludere) sahiline gerçekleştiren Türklerin iki taraftan kuşattıkları Gelibolu'yu, yarımadanın güney ucuna kadar fethettiğini saptadı.

        AA ekibi bu güzergah ile Şarköy'ün Yeniköy mevkisindeki, Çimpe Kalesi olduğu değerlendirilen kalıntıları dronla görüntüledi.

        - Lapseki'den Kozludere kıyılarına geçiş yarımadanın kontrolünü sağladı

        Tetik, AA muhabirine, Bizans kaynaklarında da adı geçen Çimpe Kalesi'nin yerinin uzun yıllardır tartışıldığını belirterek, tarihi kayıtlar ile arazi çalışmalarının kalenin Şarköy yakınlarındaki Cintepe'de bulunduğuna işaret ettiğini söyledi.

        Türklerin daha sonraki süreçte Lapseki'den Gelibolu'nun Kozludere kıyılarına geçtiğini aktaran Tetik, bu harekatın Gelibolu'nun kuşatılması ve yarımadanın kontrol altına alınmasında belirleyici rol oynadığını dile getirdi.

        Tetik, kaynaklarda Rumeli'ye geçişte kullanılan gemi sayısına ilişkin kesin bilgi bulunmadığını ifade ederek, kuzey hattından yaklaşık 2 bin, Lapseki hattından ise 3 bin askerin geçtiğine yönelik kayıtların yer aldığını belirtti.

        Çimpe Kalesi'nin tarihsel önemine dikkati çeken Tetik, Osmanlı'nın Balkanlar'daki kalıcı varlığının temelinin Gelibolu ve çevresindeki fetihlerle atıldığını söyleyerek, "Çimpe ve Gelibolu alınmasaydı Osmanlı'nın Balkanlar'daki ilerleyişi bugünkü bildiğimiz şekliyle gerçekleşmeyebilirdi. Balkanlar'ın anahtarının Gelibolu olduğunu düşünüyorum." dedi.

        Bugün yalnızca temel izleri ayakta kalan ve kaçak kazılar nedeniyle zarar gören kalede yapılan yüzey araştırmalarında yapının Bizans dönemine ait olduğu yönünde bulgular elde edildiğini kaydeden Tetik, mevcut verilerin buranın Çimpe Kalesi olabileceğini güçlü şekilde desteklediğini sözlerine ekledi.

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