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        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Çanakkale'de Gazi Yakup Bey'i anma törenlerine katıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2026 - 11:54 Güncelleme:
        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Çanakkale'de Gazi Yakup Bey'i anma törenlerine katıldı


        ÇANAKKALE-TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişinin ve Gelibolu'nun fethinin 672. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Lapseki'nin Çardak beldesinde düzenlenen Gazi Yakup Bey’i anma törenlerine katıldı.

        Kurtulmuş'un himayesinde Çanakkale'nin Lapseki ve Gelibolu yakalarında gerçekleştirilecek Türklerin Anadolu’dan Rumeli'ye geçişinin ve Gelibolu'nun fethinin 672. yıl dönümü kutlamaları başladı.

        Tören kapsamında ilk olarak Lapseki'nin Çardak beldesinde bulunan Gazi Yakup Bey’i anma programı düzenlendi.

        TBMM Başkanı Kurtulmuş beldeye gelişinde Çanakkale Valisi Ömer Toraman, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, MKYK Üyesi Fatih Şahin, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, kaymakamlar, belediye başkanları ve kurum müdürleri tarafından karşılandı.

        Kurtulmuş daha sonra vatandaşlarla beraber mehter takımının eşliğinde belde merkezine kadar yürüdü. Yürüyüşte ellerinde Türk bayrakları olan öğrenciler ve gaziler de yer aldı.

        Gazi Yakup Bey Camisi ve Türbesi'ne geçilmesinin ardından burada Kur'an-ı Kerim okundu, Gazi Yakup Bey dualarla anıldı.

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