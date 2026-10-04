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        Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Çankırı'da Halk Buluşması'na katıldı

        Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Anahtar Parti'nin baraja yaklaştığını, iktidara aday olabilme iddiasındaki bir parti olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2026 - 16:27 Güncelleme:
        Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Çankırı'da Halk Buluşması'na katıldı

        Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Anahtar Parti'nin baraja yaklaştığını, iktidara aday olabilme iddiasındaki bir parti olduğunu söyledi.

        Ağıralioğlu, Çankırı Halk Buluşması kapsamında Hasan Fehmi Gökşen Spor Salonu'nda düzenlenen programda, Çankırı'da olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

        Partisinin kuruluşunun ikinci yılına yaklaştığına işaret eden Ağıralioğlu, "Türk milletinin güçlü yarınları için adandığımız, yola koyulduğumuz, ikinci yılına gün saydığımız, memleket hizmetini alacağız diye günü güne bağladığımız mücadelemizin Çankırı durağındayız." diye konuştu.

        Çankırı'nın Milli Mücadele döneminde önemli bir sorumluluk üstlendiğini dile getiren Ağıralioğlu, "Devlet kurarken kurtuluş yoluna silah taşıma hassasiyetinin coşkun bir ırmağa döneceği, devletimizi küllerinden yeniden ayağa kaldıracağımız büyük mücadelenin silah sevkiyatında bütün sorumluluğu üstüne almış bir şehirdeyiz. Devlet kurmanın ne demek olduğunu bilen, vatan kurtarmanın idrakinde yola dizilen bir şehirdeyiz. Bu şehrin şerefine, izzetine hizmet iradesindeyiz." dedi.

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        Anahtar Parti'nin siyasi hedeflerine işaret eden Ağıralioğlu, şöyle devam etti:

        "Anahtar Parti'nin ikinci yılı. Baraja yaslanmış bir parti. Birkaç ay sonra baraj sorunu olmadığını kamuoyu görünce önümüzdeki dönem en güçlü iktidar namzeti olabilme iddiasındaki parti. Sizin partiniz, evlatlarınızın, milletimizin, devletimizin, inancımızın, kültürümüzün, dilimizin partisi. Cumhuriyetin, cumhuriyeti çocuklarımız için nimet bilenlerin partisi. Devleti, milleti ne bedellerle kurduğu, bize hangi bedeller ödeyerek vatanı kurduğunu bildiğimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının mukaddes emaneti bildiğimiz vatan hizmetkarı parti. Memleketin, milletin hizmetini görecek. Devletine, milletine her hayra teşekkür edecek, hükümet iyi yapmışsa hükümetin yaptığı iyiliği devam ettirecek, yanlış yapmışsa yanlışın hesabını verecek terbiyeli bir parti."

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        Programda, Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Sadık Aydos ve İl Başkanı Burak Ak da selamlama konuşması yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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