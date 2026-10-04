Çankırı'da dallarıyla birbirine sarılan çam ve köknar ilgi çekiyor

Yaylada yan yana gelişen iki farklı türdeki ağacın dalları, büyüdükçe birbirine dolanarak dikkat çekici bir görüntü oluşturdu.

İlçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki yayla, doğal güzellikleri ve temiz havasıyla yıl boyunca doğaseverler ile kampçıları ağırlıyor.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.