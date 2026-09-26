Çankırı'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Çankırı'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Çankırı'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Sürücüsü öğrenilemeyen 37 BB 986 plakalı otomobil, Ankara-Çankırı kara yolu Aşağıpelitözü kavşağı mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta bulunan Mehmet Baloğlu olay yerinde hayatını kaybetti, Ü.K. (41) ve S.D. (41) ise yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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