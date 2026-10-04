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        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri Çankırı'da devrilen motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Çankırı'da devrilen motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Çankırı'da devrlien motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2026 - 12:13 Güncelleme:
        Çankırı'da devrilen motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Çankırı'da devrlien motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen 20 yaşındaki Ensar Aydın idaresindeki 16 BJB 721 plakalı motosiklet, Çankırı-Kastamonu kara yolu çevre yolu mevkisinde devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Ağır yaralanan sürücü ile motosikletteki S.K. (20), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Sürücü Aydın, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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