Çankırı'da devrilen motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Çankırı'da devrlien motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Çankırı'da devrlien motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen 20 yaşındaki Ensar Aydın idaresindeki 16 BJB 721 plakalı motosiklet, Çankırı-Kastamonu kara yolu çevre yolu mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ağır yaralanan sürücü ile motosikletteki S.K. (20), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü Aydın, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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