Bakan Uraloğlu: "Türkiye'de 355 milyar dolarlık ulaştırma yatırımını hayata geçirdik"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Türkiye'de 355 milyar dolarlık ulaştırma yatırımını hayata geçirmişiz, dile kolay. ‘Bana mısın’ diyen ülkeler bunu yapamıyor" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çankırı temasları çerçevesinde, Çankırı Valiliği’ni ziyaret ederek İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı’na katıldı. Bakan Uraloğlu, toplantıda kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Çankırı Çevre Yolunda incelemelerde bulunan Bakan Uraloğlu, Çankırı Belediye Başkanlığı’nı da ziyaret etti. Bakan Uraloğlu, daha sonra AK Parti Çankırı İl Danışma Meclisi Toplantısı’na katıldı. Çankırı’ya yapılan ulaştırma yatırımlarıyla ilgili konuşan Uraloğlu, Çankırı Çevre Yolunun 2027 yılında hizmete açılacağını açıkladı.

REKLAM

"Türkiye'de 355 milyar dolarlık ulaştırma yatırımını hayata geçirmişiz"

Türkiye’ye yapılan yatırımlar hakkında konuşan Uraloğlu, "Bakın 24 yıllık Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, AK Parti hükümetlerimizde, Cumhur İttifakı olarak gerçekten çok çok büyük işler yaptık. Türkiye'de 355 milyar dolarlık ulaştırma yatırımını hayata geçirmişiz, dile kolay. ‘Bana mısın’ diyen ülkeler bunu yapamıyor. Bölünmüş yollardan, havacılıktaki bütün sivil havacılıktan insanlı, insansız hava araçlarımıza kadar, İHA'larımıza, SİHA'larımıza kadar, denizcilikteki dünyadaki 10 denizci ülkeden, filoya sahip ülkeden birisinin olmasına kadar, Avrupa'da 6., dünyada 8. hızlı demiryolu ağını Türkiye'ye getirmemize kadar, 5G'ye geçmiş olmamıza kadar önemli yol katettik. Bakın bugün belediye başkanlarımızı, sizin hemşehrilerinizi, kardeşlerimizi dinledik. Köylerde internet istiyorsunuz ya da diyorsunuz ki ‘burası zayıf.’ Halbuki 2000'li yıllarda ebe, hemşire, imam istiyorduk. Bakın, nereden nereye geldik. Hepimizin geliri arttı, ülkemizin arttı çok şükür. Elbette sıkıntılarımız yok mu, elbette sıkıntılarımız var. O sıkıntıları da biz biliyoruz, o sıkıntıları da yine çözecek olan Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi.

REKLAM

"Türkiye'nin en uzun tünellerinden birisi olan Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'ni de bitirerek hizmete sunduk"

Çankırı’ya yapılan ulaştırma yatırımlarıyla ilgili konuşan Bakan Uraloğlu, "Bugün KorgunKurşunlu karayolunu ulaşıma açmanın sevincini yaşadıklarını belirterek, "ÇankırıKastamonu yolunu bölünmüş yol yaptık. Heyetimiz dedi ki ‘buraya sıcak asfalt istiyoruz.’ Oranın ihalesini yaptık da bu sene yeterince destek veremedik, inşallah oranın sıcak asfaltını da biz yapacağız, ihalesini yaptık. Türkiye'nin en uzun tünellerinden birisi olan Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'ni de bitirerek hizmete sunduk, 5 bin metrenin üzerinde. Zamanında 3 bin 820 metrelik tüneli, 2007'de açtığımızda Türkiye'nin en uzun tüneliydi. Şimdi bu onun da çok ötesine geçti" diye konuştu.

REKLAM

"Çevre yolunu da 2027'nin Ağustos ayında bitirerek sizlerin hizmetine açıyoruz"

Çankırı Çevre Yolu’yla da ilgili konuşan Uraloğlu, "Bugün, gittik, bütün heyetimizle, arkadaşlarımızla çevre yolunu gezdik. Çevre yolunu da 2027'nin Ağustos ayında bitirerek sizlerin hizmetine açıyoruz. Bu da hayırlı, uğurlu olsun. Tuz Ekspresi'ni devam ettiriyoruz. Önümüzdeki sene de sizden talep gelmeye devam ettiği sürece onu devam ettireceğiz. Yine bakın Türkiye'deki taşınan, demiryolundan taşınan yükün çok büyük bir bölümü bu güzergahtan; Çankırı, Kastamonu, bu güzergahtan, Çankırı üzerinden taşınıyor, Karabük üzerinden taşınıyor. Dolayısıyla onu da inşallah elektrikli hale getirmek için projesini yaptık. Onu da önümüzdeki dönemde elektrikli hale getireceğiz, daha modern bir yapıya kavuşturmuş olacağız" ifadelerini kullandı.