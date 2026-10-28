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        Çankırı'da 46 yıl hapis cezasına çarptırılan şahıs yakalandı

        Çankırı'da çeşitli suçlardan 46 yıl hapis ve 1 milyon 510 bin lira adli para cezasına çarptırılarak tutuklanmasına hükmedilen şahıs, saklandığı metruk binada yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 18:13 Güncelleme:
        Çankırı'da 46 yıl hapis cezasına çarptırılan şahıs yakalandı

        Çankırı'da çeşitli suçlardan 46 yıl hapis ve 1 milyon 510 bin lira adli para cezasına çarptırılarak tutuklanmasına hükmedilen şahıs, saklandığı metruk binada yakalandı.

        Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında silahlı organize suç örgütü kurmak, nitelikli dolandırıcılık, tefecilik, gasp, yağma gibi suçlardan 46 yıl hapis ve 1 milyon 510 bin lira adli para cezası ile tutuklama kararı verilen O.Ç'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmanın ardından O.Ç, saklandığı metruk binada yakalandı.

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        O.Ç, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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