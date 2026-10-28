Çankırı'da 46 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü metruk evde yakalandı
Çankırı'da 46 yıl hapis cezası ile aranan hükümlü, polis ekiplerince saklandığı metruk evde yakalandı.
Çankırı'da 46 yıl hapis cezası ile aranan hükümlü, polis ekiplerince saklandığı metruk evde yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, 'silahlı organize suç örgütü kurmak', 'nitelikli dolandırıcılık', 'tefecilik', 'gaspyapma' suçlarından 46 yıl hapis ve 1 milyon 510 bin TL adli para cezası ile aranan O.Ç.'nin bulunduğu adres tespit edildi. Şahıs, ekipler tarafından saklandığı metruk binada kıskıvrak yakalandı.
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