Çankırı'da etkili olan sis görüş mesafesini 30 metreye düşürdü

Çankırı’nın Şabanözü ilçesinde akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran yoğun sis, ŞabanözüEldivan yolunda görüş mesafesini yer yer 30 metreye kadar düşürdü. Sürücüler, yoğun sis nedeniyle hızlarını azaltarak kontrollü şekilde ilerlemek zorunda kaldı.

Çankırı’nın Şabanözü ilçesinde etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini 30 metreye kadar düşürdü.

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