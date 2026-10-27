Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri Çankırı'da Yer Altı Tuz Şehri'nde ​​iklim değişikliğine dikkat çekildi

        Çankırı'da Yer Altı Tuz Şehri'nde ​​iklim değişikliğine dikkat çekildi

        Çankırı'da "Yer Altından Geleceğe: Çocukların İklim Yolculuğu" programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 17:16 Güncelleme:
        Çankırı'da Yer Altı Tuz Şehri'nde ​​iklim değişikliğine dikkat çekildi

        Çankırı'da "Yer Altından Geleceğe: Çocukların İklim Yolculuğu" programı düzenlendi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Hakları İl Komitesi tarafından Yer Altı Tuz Şehri'nde düzenlenen programda katılımcılar, mağara girişinde yaran gösterisi ile karşılandı.

        Mağaradaki konferans salonunda devam eden programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından sunulan müzik dinletisinin ardından Çankırı, Çorum, Ankara Çocuk Hakları komitelerinin üyeleri tarafından doğaya, çevreye ve geleceğe ilişkin beklentilerini ve taleplerini yansıtan bildiri okundu.

        REKLAM

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ünsal Osman Açıkgöz, Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım'da Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) hakkında bilgi verdi.

        Çocukların iklim değişikliğiyle mücadelede üstlendiği role dikkati çeken Açıkgöz, "Çocuklarımız, çocuk hakları tarihinin en büyük organizasyonuna imza attı. Mayıs ayında planlamamıza başladık. Öyle tek başımıza değil, çocuklarımızla, danışma kurulumuzla beraber. Şu ana kadar 300'den fazla eylem yaptık. 100 bin kişinin katıldığını görüyoruz. Bu büyük başarı için hepinizi tebrik ederim." dedi.

        REKLAM

        Çocukların zeytin bahçelerinden deniz kıyılarına, alışveriş merkezlerinden yer altına kadar farklı alanlarda gerçekleştirdikleri etkinliklerle iklim krizine dikkati çektiğini anlatan Açıkgöz, bu çalışmaların çocukların çevre sorunlarına yönelik duyarlılığını güçlendirdiğini vurguladı.

        Çocukların gerçekleştirdiği etkinliklerin yalnızca teorik bilgilerle sınırlı kalmadığını dile getiren Açıkgöz, "Bir şeyi çözmenin birinci yolu o sorunu tanımlamaktır. Şu an siz her türlü etkinlikle bu sorunu tanımladınız. İkincisi eylemler. Yeri geldi deniz atıklarını yeniden incelediniz. Yeri geldi organik tarım yaptınız. Yeri geldi atıklardan lezzetli yemekler yaptınız. Yeri geldi doğal bir zeytinyağının nasıl üretildiğini görüp iyi örneklere baktınız. Okuyarak değil, yaşayarak öğrendiniz." diye konuştu.

        REKLAM

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulhaluk Longa da yalnızca doğal zenginlikleri tanıtmak için değil, aynı zamanda çocukların gözünden iklim değişikliğini değerlendirmek ve geleceğe dair ortak sorumlulukları paylaşmak için bir araya geldiklerini belirtti.

        COP31 sürecinin hazırlıkları kapsamında çocuklarla iklim değişikliği ve çocuk hakları konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan çeşitli çalışmalar yürüttüklerinin altını çizen Longa, "Doğayı koruma, atıkları azaltma, geri dönüşüm, sürdürülebilir yaşam ve çevre bilinci gibi başlıklarda gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle çocuklarımızın yalnızca farkındalık kazanmalarını değil, çözümün bir parçası olmalarını hedefledik. Çünkü iklim değişikliği yalnızca çevresel bir mesele değil, çocuklarımızın sağlık, temiz suya erişim, sağlıklı beslenme, eğitim ve güvenli bir çevrede yaşama haklarını yakından ilgilendiren önemli bir konudur. Çocuklarımızın görüşlerini ifade etmelerini, önerilerinin dikkate alınmasını ve iklimle ilgili çalışmalara aktif olarak katılmalarını büyük önem arz ediyor." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Konuşmaların ardından katılımcılar, çocuklar tarafından doğayı koruma, atıkları azaltma, geri dönüşüm, sürdürülebilir yaşam ve çevre bilinci konularında yapılan atölye çalışmalarını inceleyerek bilgi aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'de kritik seçim sona erdi
        İsrail'de kritik seçim sona erdi
        SPK'dan yeni Tera Yatırım kararı
        SPK'dan yeni Tera Yatırım kararı
        İsrail'deki seçimlere yüksek katılım
        İsrail'deki seçimlere yüksek katılım
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        "Artık psikolojim kaldırmıyor"
        "Artık psikolojim kaldırmıyor"
        Bahçeli: Kardeşliğimizi korumak boynumuzun borcu
        Bahçeli: Kardeşliğimizi korumak boynumuzun borcu
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        "65 yaş üstü emeklilere daha fazla zam yapılabilir"
        "65 yaş üstü emeklilere daha fazla zam yapılabilir"
        Çin'de Mbappe krizi!
        Çin'de Mbappe krizi!
        Rusya ile Ukrayna arasındaki bölgesel ateşkes başladı
        Rusya ile Ukrayna arasındaki bölgesel ateşkes başladı
        Sigorta dolandırıcılığı filmleri aratmadı: Sahte kaza senaryosuyla sigorta vurgunu
        Sigorta dolandırıcılığı filmleri aratmadı: Sahte kaza senaryosuyla sigorta vurgunu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Tuğyan Ülkem Gülter için 'hastalara eziyet' iddiasıyla soruşturma!
        Tuğyan Ülkem Gülter için 'hastalara eziyet' iddiasıyla soruşturma!
        "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış"
        "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış"
        Erişkin aşılama enfeksiyondan da kanserden de koruyor
        Erişkin aşılama enfeksiyondan da kanserden de koruyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Nafaka Düzenlemesi yeniden hazırlanacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Nafaka Düzenlemesi yeniden hazırlanacak
        "Bu davranışlar cezasız kalmamalıdır!"
        "Bu davranışlar cezasız kalmamalıdır!"
        Harry Kane'in bilinmeyenleri
        Harry Kane'in bilinmeyenleri
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Jülide Kural'dan açıklama
        Jülide Kural'dan açıklama

        Benzer Haberler

        Çankırı'da zincirleme kaza: 2 yaralı
        Çankırı'da zincirleme kaza: 2 yaralı
        Çankırı'da İmaret Vakfı temsilcileri öğrencilerle buluştu
        Çankırı'da İmaret Vakfı temsilcileri öğrencilerle buluştu
        Çankırı'da otomobil ile pikap çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
        Çankırı'da otomobil ile pikap çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
        Çankırı'da otomobil ile pikap çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Çankırı'da otomobil ile pikap çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Kalfet beldesinde "Meşk ve ilahi gecesi" düzenlendi
        Kalfet beldesinde "Meşk ve ilahi gecesi" düzenlendi
        Orta Kaymakamı İnce dünyaevine girdi
        Orta Kaymakamı İnce dünyaevine girdi