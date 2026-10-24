Orta Kaymakamı İnce dünyaevine girdi

Nikah törenine İl Jandarma Komutanı Albay Serhat Demiralay, kaymakamlar, köy ve mahalle muhtarları ile davetliler katıldı.

Çiftin nikah şahitliğini Çankırı Valisi Hüseyin Çakırtaş, Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ, iş insanı Namık Tanık ve İçişleri Bakanı Danışmanı İsmail Kargulu yaptı.

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