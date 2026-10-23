Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, AK Parti Çankırı İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bugün gökyüzündeki HÜRKUŞ'umuz, KAAN'ımız, ANKA'mız, KIZILELMA'mız neyse raylardaki milli elektrikli trenimiz de odur. Onu sizin evlatlarınız, sizin yetiştirdiğiniz mühendisler tasarladı ve üretti." dedi.

Uraloğlu, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Çankırı İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Zonguldak'ta madende meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve millete başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini belirten Uraloğlu, özellikle genç nesillere yapılan çalışmaları anlatmanın önem taşıdığını söyledi.

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Türkiye'de 355 milyar dolarlık ulaştırma yatırımını hayata geçirdiklerine işaret eden Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Bölünmüş yollardan, sivil havacılıktan, insanlı, insansız hava araçlarımıza kadar, İHA'larımıza, SİHA'larımıza kadar, denizcilikte dünyadaki 10 ülkeden biri olmamıza, Avrupa'da altıncı, dünyada sekizinci hızlı demir yolu ağını Türkiye'ye getirmemize, 5G'ye geçmiş olmamıza kadar. Köylerde internet istiyorsunuz. Halbuki 2000'li yıllarda ebe, hemşire, imam istiyorduk. Bakın nereden nereye geldik? Hepimizin geliri arttı, ülkemizin arttı çok şükür. Elbette sıkıntılarımız yok mu? O sıkıntıları biz biliyoruz. O sıkıntıları da yine çözecek olan Recep Tayyip Erdoğan'dır."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'yi bulunduğu coğrafyada güvenli bir ülke haline getirdiğini dile getiren Uraloğlu, "Cumhurbaşkanımız sadece ülkemize hizmet etme noktasında değil, bütün ateş çemberi içerisinde ülkemizi bir güven adası haline de getirmiştir ve tutmaya da devam ediyor. Dün Kanada Başbakanı vardı. İHA'larımıza taktığımız kameraları alamazken bugün işbirliğimizi geliştirip stratejik ortaklık anlaşmasını imzaladık. Dolayısıyla nereden nereye geldiğimizin işaretleridir bunlar." diye konuştu.

- "Artık raylarımızda milli trenlerimiz, hızlı trenlerimiz de koşmaya başlayacak"

Türkiye'nin savunma sanayisinde elde ettiği başarıların demir yolu sektöründe de sürdüğünü vurgulayan Uraloğlu, "Bugün gökyüzündeki HÜRKUŞ'umuz, KAAN'ımız, ANKA'mız, KIZILELMA'mız neyse raylardaki milli elektrikli trenimiz de odur. Onu sizin evlatlarınız, sizin yetiştirdiğiniz mühendisler tasarladı, üretti. Testlerini bu sene bitiriyoruz. Önümüzdeki sene, hemen sene başında seri üretime başlıyoruz. Artık raylarımızda milli trenlerimiz, hızlı trenlerimiz de koşmaya başlayacak." dedi.

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Çankırı'daki ulaşım yatırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Uraloğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ve beraberindekilerle kara yolu çalışmalarını incelediklerini anlattı.

- "Çevre yolunu 2027'nin ağustos ayında bitireceğiz"

Çankırı Çevre Yolu'ndaki çalışmaları incelediklerini aktaran Uraloğlu, "Çevre yolunu 2027'nin ağustos ayında bitirerek sizlerin hizmetine açıyoruz. Bu da hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

Türkiye'de demir yolundan taşınan yükün çok büyük bölümünün Çankırı-Karabük üzerinden taşındığını belirten Uraloğlu, "Onu da inşallah elektrikli hale getirmek için projesini yaptık. Önümüzdeki dönemde elektrikli hale getireceğiz. Daha modern bir yapıya kavuşturmuş olacağız." diye konuştu.

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Uraloğlu, parti teşkilatlarının çalışmalarının önemine dikkati çekerek, "Ülkemizin her tarafına bölünmüş yollar, tüneller yaptık. Dünyanın en büyük köprüsü olan Çanakkale Köprüsü'nü yine biz yaptık Cumhurbaşkanımızın liderliğinde. Bunlar en iyi yaptığımız işlerdir ama en iyi yaptığımız bir iş daha var. Vatandaşımızın gönlüne köprüler yapmak. Bundan sonra köprüleri sadece 2 şeritli değil, 3 şeritli, 4 şeritli, 6 şeritli yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da partisinin 25 yıl önce kurulduğunu hatırlatarak, milletin değerleriyle buluştukları, önce ahlak ve maneviyat dedikleri, haram ile helali ayırt ettikleri, ilkeli siyaset yaptıkları için 24 yıldır kesintisiz iktidarda olduklarını söyledi.

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Her zaman hakikatlerin peşinde olduklarını dile getiren Akbaşoğlu, şunları kaydetti:

"Biz hiç kimseye iftira atmayız. İftira siyaseti bizim işimiz değil. Kimileri, 'Salla gitsin, her türlü iftirayı, çamuru at, en azından izi kalır' diye siyaset yapabilir. Kendi hırsızlıklarını, arsızlıklarını, yolsuzluklarını meydan meydan savunabilir ancak biz önce ahlak ve maneviyat diyen, haramla helali ayırt eden, milletin değerlerini her şeyin üzerinde tutan bir siyasi hareket olarak her zaman ahlaklı, dürüst, hizmet ve eser siyasetini önceleyen bir kadro olarak bugüne kadar hiçbir şekilde ne partimizin ne camiamızın ne de milletimizin yüzünü öne eğdirecek bir işin içerisinde olduk."

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AK Parti İl Başkanı Koray Erdoğan da programda selamlama konuşması yaptı.