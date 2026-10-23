Bakan Uraloğlu: Cumhurbaşkanımız, ülkemizi güven adası haline getirdi

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Cumhurbaşkanımız sadece ülkemize hizmet etme noktasında değil, bütün ateş çemberi içerisinde ülkemizi bir güven adası haline getirmiştir ve öyle tutmaya da devam ediyor" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çankırı Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı’na katıldı. Bakan Uraloğlu, AK Parti hükümetleri ve Cumhur İttifakı döneminde önemli projelere imza atıldığını belirterek, Türkiye’nin ulaştırma altyapısında büyük bir dönüşüm yaşadığını ifade etti. Uraloğlu, "24 yıllık Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, AK Parti hükümetlerimizle, Cumhur İttifakı olarak gerçekten çok büyük işler yaptık. Türkiye’de 355 milyar dolarlık ulaştırma yatırımını hayata geçirdik. Bölünmüş yollardan havacılığa, insansız hava araçlarından (İHA) SİHA’lara kadar, denizciliğe kadar birçok alanda önemli mesafeler kat ettik. Avrupa’da altıncı, dünyada sekizinci hızlı demir yolu ağına sahip olduk" diye konuştu.

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'HEPİMİZİN GELİRİ ARTTI'

Geçmişte köylerde ebe, hemşire ve imam ihtiyacının ön planda olduğunu, bugün ise internet erişiminin talep edildiğini dile getiren Uraloğlu, "5G’ye geçtik. Bugün köylerde internet istiyorsunuz. Ya da diyorsunuz ki 'Burası zayıf.' Halbuki, 2000’li yıllarda ebe, hemşire ve imam istiyorduk değil mi? Bakın nereden nereye geldik. Hepimizin, ülkemizin geliri arttı çok şükür" dedi.

'ONDA BİRİNİ YAPACAK LİDER KOYALIM ORTAYA'

Sıkıntıların da olduğunu aktaran Uraloğlu, o sıkıntıları da bildiklerini belirterek şunları söyledi:

“O sıkıntıları yine çözecek olan Recep Tayyip Erdoğan’dır. Yani biz şimdi Recep Tayyip Erdoğan'ı Allah için seviyoruz. Arkadaşlar yani onun onda birini kadar yapacak bir lider koyalım ortaya. 'Alternatifi budur' desin birisi tartışalım onu. Hani bizim sevgimiz o tamam. Bizim bireysel tercihimiz olduğunu kabul edelim. Onun için bakın Cumhurbaşkanımız sadece ülkemize hizmet etme noktasında değil, bütün ateş çemberi içerisinde ülkemizi bir güven adası haline getirmiştir ve öyle tutmaya da devam ediyor."

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Ulaştırma yatırımlarının Türkiye’nin dört bir yanına yayıldığını belirten Bakan Uraloğlu, bölünmüş yollar, tüneller ve büyük köprü projelerinin hayata geçirildiğini ifade etti. Çanakkale Köprüsü’nü örnek gösteren Uraloğlu, deniz altından ve üstünden geçiş sağlayan projelerle ulaşım altyapısının güçlendirildiğini dile getirdi. Uraloğlu, fiziki yatırımların yanı sıra vatandaşlarla kurulan bağın da önemine işaret ederek, "Bunlar bizim en iyi yaptığımız işlerdir. Ama en iyi yaptığımız bir iş daha var; vatandaşımızın gönlüne köprüler yapmak" diye konuştu.

'ÇANKIRI’YA BİRİNCİLİK YAKIŞIR'

Uraloğlu, Çankırı'nın son seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a en yüksek oranda oy veren üçüncü il olduğunu belirterek, "Çankırı’ya birincilik yakışır. Biz de dersimize çalışıp hep beraber hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.