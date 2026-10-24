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        Mantar dönüşü feci kaza: Uçuruma yuvarlanan otomobilde 4 ölü, 1 yaralı

        Çankırı'da mantar toplamak için gittikleri yayladan dönen 5 kişinin bulunduğu otomobil uçuruma devrildi. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 02:40 Güncelleme:
        Mantar dönüşü feci kaza: Uçuruma yuvarlanan otomobilde 4 ölü, 1 yaralı

        Çankırı'da mantar toplamak için gittikleri yayladan dönen 5 kişinin bulunduğu otomobil uçuruma devrildi. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaza, Bayramören ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mantar toplamak için köye giden vatandaşları taşıyan Recep Yazıcı idaresindeki 18 DA 586 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Yamaçtaki ağaçlara çarparak durabilen otomobilde bulunan 5 kişi araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Uçurumdaki araca güçlükle ulaşan ekipler, sürücü Recep Yazıcı ile yolculardan Ayşe Öztürk, Fatma Duman ve Kibar Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazadan yaralı kurtulan H.E. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekiplerince yapılan tahkikatın ardından cenazeler, hastane morguna kaldırıldı.

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        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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