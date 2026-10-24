Kalfet beldesinde "Meşk ve ilahi gecesi" düzenlendi

Ankara Melike Hatun Camisi Meşk Ekibi Şefi Yasin Babaiğit ise Belediye Başkanı Salim Doğan'ın kendilerini Kalfat'a davet ettiğini belirterek, yaklaşık 30 kişilik ekiple Kalfat'a geldiklerini söyledi.

Kalfat Vakfı Başkanı Bilal Demiryürek de belde halkının isteği doğrultusunda düzenlenen programın güzel bir başlangıç olduğunu vurgulayarak, vatandaşların özlediği manevi buluşmaların gerçekleştirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Programın ilahiler, zikirler ve tesbihatlarla anlam kazanacağını anlatan Doğan, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.