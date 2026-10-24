Kalfet beldesinde "Meşk ve ilahi gecesi" düzenlendi
Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Kalfat beldesinde, "Kalfat'ta meşk ve ilahi gecesi" düzenlendi.
Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Kalfat beldesinde, "Kalfat'ta meşk ve ilahi gecesi" düzenlendi.
Kalfat Belediyesi tarafından Yaren Evi'nde düzenlenen program, Ankara Melike Hatun Camisi Meşk Ekibi'nin katılımıyla gerçekleştirildi.
Ankara Kocatepe Camisi imam hatibi Hamdi Köker'in Kur'an tilavetiyle başlayan programda ilahiler ve kasideler okundu.
Kalfat Belediye Başkanı Salim Doğan, etkinliğin belde halkının talepleri doğrultusunda düzenlendiğini söyledi.
Programın ilahiler, zikirler ve tesbihatlarla anlam kazanacağını anlatan Doğan, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.
Kalfat Vakfı Başkanı Bilal Demiryürek de belde halkının isteği doğrultusunda düzenlenen programın güzel bir başlangıç olduğunu vurgulayarak, vatandaşların özlediği manevi buluşmaların gerçekleştirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Ankara Melike Hatun Camisi Meşk Ekibi Şefi Yasin Babaiğit ise Belediye Başkanı Salim Doğan'ın kendilerini Kalfat'a davet ettiğini belirterek, yaklaşık 30 kişilik ekiple Kalfat'a geldiklerini söyledi.
Programa İlçe Müftüsü Nihat Karagöz ile vatandaşlar katıldı.
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