GÜNCELLEME - Çankırı'da uçuruma yuvarlanan otomobilde 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Hayatını kaybedenlerden Fatma Duman ve Kibar Yılmaz'ın cenazeleri ilçeye bağlı Ulumelan köyünde, Recep Yazıcı ve dini nikahlı eşi Ayşe Öztürk'ün cenazeleri ise ikindi namazı sonrası ilçe merkezinde kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

Güçlükle ulaştıkları araçta inceleme yapan ekipler, sürücü Yazıcı ile otomobilde bulunan Ayşe Öztürk (56), Fatma Duman (74) ve Kibar Yılmaz'ın (74) olay yerinde hayatını kaybettiklerini belirledi.

İhbar üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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