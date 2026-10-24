Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri GÜNCELLEME - Çankırı'da uçuruma yuvarlanan otomobilde 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        GÜNCELLEME - Çankırı'da uçuruma yuvarlanan otomobilde 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Çankırı'nın Bayramören ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 00:12 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Çankırı'da uçuruma yuvarlanan otomobilde 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Çankırı'nın Bayramören ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Recep Yazıcı (77) idaresindeki 18 DA 586 plakalı otomobil, Sarıkaya köy yolundan ilçe merkezi istikametine seyir halindeyken Bey Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.

        Otomobil, yamaçtaki ağaçlara çarparak durabildi.

        İhbar üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Güçlükle ulaştıkları araçta inceleme yapan ekipler, sürücü Yazıcı ile otomobilde bulunan Ayşe Öztürk (56), Fatma Duman (74) ve Kibar Yılmaz'ın (74) olay yerinde hayatını kaybettiklerini belirledi.

        REKLAM

        Kazada yaralanan H.E. (58) ise ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Hayatını kaybedenlerden Fatma Duman ve Kibar Yılmaz'ın cenazeleri ilçeye bağlı Ulumelan köyünde, Recep Yazıcı ve dini nikahlı eşi Ayşe Öztürk'ün cenazeleri ise ikindi namazı sonrası ilçe merkezinde kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

        Öte yandan araçtakilerin köye mantar toplamaya gittiği, kazanın dönüş yolunda meydana geldiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mavi Vatan Yasası geliyor
        Mavi Vatan Yasası geliyor
        Otomobil su kanalına uçtu: 4’ü çocuk, 6 ölü
        Otomobil su kanalına uçtu: 4’ü çocuk, 6 ölü
        Şarkıcı Nev'den acı haber
        Şarkıcı Nev'den acı haber
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Hitler'in Bavyera'daki sığınağında yangın
        Hitler'in Bavyera'daki sığınağında yangın
        10 yaşındaki Elif defalarca tabutu öptü
        10 yaşındaki Elif defalarca tabutu öptü
        İşte Rafet El Roman'ın müstakbel eşi
        İşte Rafet El Roman'ın müstakbel eşi
        Aziz Yıldırım: İsmail Kartal kafamda yoktu!
        Aziz Yıldırım: İsmail Kartal kafamda yoktu!
        Çocuklarda kozmetik kullanımına dikkat! Döküntü ve leke sebebi...
        Çocuklarda kozmetik kullanımına dikkat! Döküntü ve leke sebebi...
        İki genç kız birlikte 3. kattan düştü! Çarşaf koptu!
        İki genç kız birlikte 3. kattan düştü! Çarşaf koptu!
        Çalhanoğlu imzayı atıyor
        Çalhanoğlu imzayı atıyor
        Aile sağlık merkezinde doktorun tüfeği hemşireyi vurdu
        Aile sağlık merkezinde doktorun tüfeği hemşireyi vurdu
        Kedi tüyü kavgası! 2 yaralı
        Kedi tüyü kavgası! 2 yaralı
        Derbinin kaderi onların elinde!
        Derbinin kaderi onların elinde!
        Dağ ceylanının alanına tarla açtı kâbusu yaşadı
        Dağ ceylanının alanına tarla açtı kâbusu yaşadı
        Kimchideki büyük şifa
        Kimchideki büyük şifa
        Kara para soruşturmasında 12 gözaltı
        Kara para soruşturmasında 12 gözaltı
        "Korkmaya gerek yok"
        "Korkmaya gerek yok"
        "İtibarımı zedeleyenlere dava açtım"
        "İtibarımı zedeleyenlere dava açtım"
        Süper Lig'de 643 milyon Euro'luk dev derbi!
        Süper Lig'de 643 milyon Euro'luk dev derbi!

        Benzer Haberler

        Orta Kaymakamı İnce dünyaevine girdi
        Orta Kaymakamı İnce dünyaevine girdi
        Mantar dönüşü feci kaza: Uçuruma yuvarlanan otomobilde 4 ölü, 1 yaralı
        Mantar dönüşü feci kaza: Uçuruma yuvarlanan otomobilde 4 ölü, 1 yaralı
        Çankırı'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 ölü 1 yaralı
        Çankırı'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 ölü 1 yaralı
        Çankırı'da uçuruma yuvarlanan otomobilde 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Çankırı'da uçuruma yuvarlanan otomobilde 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, AK Parti Çankırı İl Danışma Meclisi T...
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, AK Parti Çankırı İl Danışma Meclisi T...
        Bakan Uraloğlu: Cumhurbaşkanımız, ülkemizi güven adası haline getirdi
        Bakan Uraloğlu: Cumhurbaşkanımız, ülkemizi güven adası haline getirdi