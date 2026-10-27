Çankırı'da zincirleme kaza: 2 yaralı

Çankırı’da 1 iş makinesi ve 2 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde ÇankırıYapraklı kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda seyir halinde olan bir otomobil yolda bulunan iş makinesine arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil, yolda savrulurken aynı istikametteki başka bir otomobille de çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan iki kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.