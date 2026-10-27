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        Çankırı'da zincirleme kaza: 2 yaralı

        Çankırı'da 1 iş makinesi ve 2 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 14:05 Güncelleme:
        Çankırı'da zincirleme kaza: 2 yaralı

        Çankırı’da 1 iş makinesi ve 2 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaza, dün gece saatlerinde ÇankırıYapraklı kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda seyir halinde olan bir otomobil yolda bulunan iş makinesine arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil, yolda savrulurken aynı istikametteki başka bir otomobille de çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan iki kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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